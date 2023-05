Flughafen Klagenfurt wieder im Landeseigentum: Regierung tagt

Er ist der kleinste Verkehrsflughafen Österreichs. Aber wohl der schlagzeilenträchtigste: Der Flughafen Klagenfurt.

Am Montag entscheidet sich nach einem jahrelangen Hin- und Her, endlich, ob der Flughafen wieder vollständig in die öffentliche Hand übergeht. Ab 11 Uhr findet die Sitzung der Kärntner Landesregierung statt. Dabei wird entschieden, ob das Land die benötigten 3,24 Millionen Euro für den Rückkauf des Flughafens freigibt.

Um 15 Uhr treten dann Landeshaputmann Peter Kaiser (SPÖ) und sein Vize Martin Gruber (ÖVP) vor die Öffentlichkeit.

Das Ergebnis dürfte lauten: Ja, es gibt einen Rückkauf, die sogenannte Call Option wird gezogen und der teilprivatisierte Airport von Immobilienentwickler Lilihill zurückgekauft.

Danach muss auch noch der Klagenfurter Gemeinderat eine entsprechende Entscheidung treffen. Vor zwei Wochen hatte die öffentliche Hand bereits durch eine Kapitalerhöhung die Mehrheit am Flughafen übernommen.

SPÖ und ÖVP uneins

Dass die Koalitonspartner am Montag in Einigkeit auftreten, war in der Vergangenheit nicht immer so. Die ÖVP von Martin Gruber hatte bereits zwei Mal den Antrag auf das Ziehen der Call Option in der Regierung eingebracht, wurde aber jedes Mal von der SPÖ überstimmt. Nun könnte es heißen: aller guten Dinge sind drei.