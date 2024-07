Ein Schlosser verrät die häufigsten Tricks der Einbrecher

So auch zwei neue Maschen, vor denen er besonders in der Feriensaison warnt: Die eine scheint auf den ersten Blick fast schon widersprüchlich. Dabei legen Schlossknacker Geld vor die Tür oder in den Briefkasten. „Kleine Beträge, aber so viel, dass man es aufhebt. Dann kommen sie zurück. Ist das Geld noch da, wissen sie, dass niemand zu Hause ist.“

"Niemand lässt Geld liegen"

Die Masche sei ihm in und um Wien zuletzt mehrfach untergekommen. Es handle sich um eine Weiterentwicklung eines alten Tricks: Bisher wurden dem Experten zufolge Zündhölzer in den Türspalt geklemmt oder leere Dosen in die Einfahrt gelegt.