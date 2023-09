Behörde will Fake-Anrufe aus dem Ausland blockieren

Verifizierung vorerst nur bei Festnetznummern möglich

Die Verordnung der RTR sieht vor, dass österreichische Betreiber bei Anrufen aus dem Ausland mit österreichischen Nummern, die Rufnummer verzifizieren müssen. Wird ein Missbrauch festgestellt, darf der Anruf nicht durchgestellt werden.

Das ist aber zunächst nur bei Festnetznummern möglich. Bei wie vielen solcher Anrufe tatsächlich eine österreichische Festnetznummer vorgeschoben wird, lässt sich kaum eruieren. Lösungen für Mobilfunknummern sollen bald vorliegen. Beispiele dafür gebe es bereits in einigen Ländern, heißt es.

Das Konsultationsverfahren zu der Novelle startet nächste Woche. Sie soll noch in diesem Jahr verabschiedet werden. Zusammenarbeiten will die RTR auch mit Behörden in Deutschland, Frankreich und Belgien, die ebenfalls Maßnahmen zur Bekämpfung von Fake-Anrufen in die Wege geleitet haben, teilte das Digitalisierungsstaatssekretariat am Freitag mit.

Wie kann ich mich schützen?

Bei der Watchlist Internet einer Informationsplattform zum Thema Internetbetrug rät man dazu, bei Anrufen von unbekannten Nummern generell skeptisch zu sein. Bei fragwürdigen Inhalten sollte man auflegen. Sollte man etwa nach persönlichen Zugangsdaen oder Passwörtern gefragt werden, könne man sicher sein, dass es sich um einen Betrugsversuch handelt. Geldforderungen, wenn etwa Anrufer vorgeben von einer Behörde zu sein, sollte man auf jedem Fall auf einem anderen Weg überprüfen, sagt ein Sprecher der Plattform.