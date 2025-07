GenZ trinkt doch mehr Alkohol als bisher angenommen

Eine aktuelle Studie des Marktforschungsunternehmens International Wine and Spirits Record (IWSR) zeigt, dass junge Erwachsene wieder zunehmend alkoholische Getränke konsumieren . Die Umfrage verweist dabei einen überraschenden Trendwandel in einer Generation, die bislang für Zurückhaltung beim Alkoholkonsum bekannt war.

Laut der IWSR-Befragung gaben 73 % der GenZ – also Personen im Alter bis zu 27 Jahren – an, in den vergangenen sechs Monaten Alkohol konsumiert zu haben. Zum Vergleich: Im Jahr 2023 lag dieser Wert noch bei 66 %. Besonders drastisch zeigt sich die Entwicklung in einzelnen Ländern: