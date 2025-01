In der modernen Arbeitswelt zeichnen sich deutliche Unterschiede zwischen den Generationen ab. Während ältere Arbeitnehmer oft mit einem starken Pflichtbewusstsein und dem Streben nach beruflicher Erfüllung an ihre Tätigkeiten herangehen, stehen jüngere Generationen wie die Gen Z für ganz andere Werte.

Eine neue Untersuchung der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & Young (EY) zeigt, dass die Motivation am Arbeitsplatz bei der Generation Z deutlich geringer ist als bei älteren Generationen wie den Babyboomern. Während 63 Prozent der Babyboomer angaben, bei ihrer Arbeit Höchstleistungen erbringen zu wollen, sind es bei der Generation Z nur 43 Prozent .

Auch die Ergebnisse von "Gallup Engagement Index" dokumentieren seit Jahren eine sinkende emotionale Bindung vieler Arbeitnehmer an ihre Arbeit. Vor allem jüngere Generationen legen weniger Wert auf langjährige Loyalität gegenüber Arbeitgebern und suchen stattdessen nach individuellen Vorteilen und schnellerem beruflichen Fortschritt.

Die unterschiedlichen Zugänge sorgen am Arbeitsplatz natürlich auch für Spannungen. Diskussionen auf Social Media unterstreichen diese Kontroverse. Während einige Boomer die Jüngeren verstehen, können andere die Einstellung überhaupt nicht nachvollziehen:

Arbeitswelt im Wandel

Personalexpertin Gabriele Fanta betont gegenüber BuzzFeed News Deutschland jedoch, dass es langsam zu einem generellen Wandel in der Arbeitswelt kommt. Denn auch ältere Generationen haben inzwischen Aspekte wie "Mental Load" stärker im Blick. Fanta meint, dass Babyboomer und die Generation X in gewisser Weise von der Gen Z inspiriert wurden und ihre eigenen Ansprüche an die Arbeit überdacht haben.