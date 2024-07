Europäer trinken weltweit am meisten Alkohol

Mit einer Durchschnittsmenge von jährlich 9,2 Litern sind Europäer laut dem jüngsten Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die weltweit größten Alkoholkonsumenten. Europa halte weiter diesen "wenig beneidenswerten Rekord", sagte der Leiter von WHO Europa, Gauden Galea, am Donnerstag.