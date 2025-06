Mehr als die Hälfte der Gen Z kann Haushalt nicht bewältigen

Eine aktuelle Studie von Westinghouse und YouGov zeigt, dass junge Erwachsene in Australien erhebliche Schwierigkeiten mit grundlegenden Haushaltsaufgaben haben .

Erwachsenwerden: 72 Prozent fühlen sich nicht vorbereitet

In der aktuellen Umfrage wurde 1.000 Australier und Australierinnen zwischen 18 und 30 Jahren befragt. 72 Prozent davon gaben an, sich von Alltagspflichten wie Putzen, Waschen und Kochen überfordert zu fühlen. Die Mehrheit empfindet das sogenannte "Adulting", also das Übernehmen typischer Erwachsenentätigkeiten, als belastend und kompliziert.