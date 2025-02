Weniger Weinkonsum: Wie Österreichs Star-Winzer und Gastronomen jetzt handeln

Beim Wein sind die Österreicher Patrioten. Drei von vier hierzulande produzierten Flaschen werden ohne Umwege selbst getrunken. Auf edle Tropfen aus dem Ausland wird zunehmend verzichtet, veranschaulicht der neue Jahresbericht der Österreich Wein Marketing GmbH (ÖWM). Der Absatz importierter Weine fiel deutlich um 5,8 Prozent. Österreichs Weine hielten sich stabil und mussten nur ein geringes Minus von maximal einem Prozent wegstecken.

Wird sich im Restaurant oder in den eigenen vier Wänden also ein Gläschen gegönnt, stammt das zu hoher Wahrscheinlichkeit aus regionaler Produktion. Nur ist nach dem einen Gläschen, insbesondere mit steigendem Alter, oft wieder Schluss. Denn der Weinkonsum in Österreich geht insgesamt und das schon lange zurück, belegen die ÖWM-Daten. 1980 wurden jährlich pro Kopf noch knapp 35 Liter getrunken, 2010 waren es 30 Liter und aktuell liegt der Pro-Kopf-Konsum bei 26 Litern. Gegen einen bewussteren Lebensstil und weniger Alkohol per se ist natürlich nichts einzuwenden – darauf reagieren muss die Weinbranche trotzdem.

Denn die Gesamtlage – Konjunkturflaute, gestiegene Produktions- und Personalkosten, sich verändernde klimatische Bedingungen und ein Endkonsument, der nicht nur mehr auf seine Gesundheit, sondern auch aufs Börserl schaut – ist herausfordernd. Was manche mehr und andere weniger zu spüren bekommen.