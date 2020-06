Pirlo, der Regisseur mit der spitzen Feder

Nach der WM 2006 wollte Pirlo Italien verlassen. Real Madrid und Trainer Fabio Capello wollten ihn holen. Die Primera División war schon immer der Traum. "Ich habe mich schon im weißen Trikot gesehen." Doch dann kam ein Anruf seines Managers: Es fehlte noch die Freigabe von Milan. Pirlo und Agent Tullio Tinti saßen am Tisch mit Vizepräsident Adriano Galliani. " Andrea wird zu Real gehen", sagte Tinti. Daraufhin sah Galliani Pirlo an, nahm einen Vertrag aus der Schublade und antwortete: " Andrea, mein Freund. Du gehst nirgends hin, weil du das hier unterschreiben wirst. Hier ist ein Fünfjahresvertrag. Die Summe kannst du eintragen. Was auch immer du willst."

Pirlo blieb bis 2011 bei Milan und wechselte danach zu Juventus, wo er drei Mal in Folge Meister wurde.

Wahrscheinlich war auch damals aus Pirlos Mimik nicht abzulesen, ob er sich freut oder nicht. "Mein Gesicht mit der starren Miene verrät nicht, was ich denke. Ich kann meinen Teamkollegen die verrücktesten Dinge erzählen und vollkommen ernst bleiben. Manchmal hat es mich eine Ohrfeige gekostet. Speziell, wenn ,Rino‘ Gattuso in der Nähe war." Gennaro Gattuso aus dem Süden Italiens war oft das Opfer bei den Streichen im Nationalteam und bei Milan. "Wenn er explodierte, versteckten wir die Messer vor ihm. Dann würde er sich eine Gabel nehmen und sich wehren. Manche von uns verpassten deshalb auch schon Spiele. In den offiziellen Presseaussendungen stand dann immer etwas von Muskelverletzung."