Mit Pura Vida zur WM-Sensation

Teamchef Jorge Pinto, 61, hat mit Paolo Wanchope und Luis Marin zwei erfahrene Ex-Internationale an seiner Seite. Wanchope, der 2006 in München beim Eröffnungsspiel (2:4) gleich doppelt gegen Deutschland traf, weiß: "Wir sind jung und talentiert. Im letzten Jahr haben wir uns im Bereich der taktischen Disziplin verbessert. Das wird auch wichtig sein, denn in unserer Gruppe haben wir Teams, die taktisch sehr gut sind. Italien und England wissen, wie man so ein Turnier spielen muss."

Das Achtelfinale wäre ein großer Erfolg für das Land, das wegen seiner Berge und seines (relativen) Wohlstands als " Schweiz Mittelamerikas" bezeichnet wird. "Wir wollen der Welt zeigen, dass wir auch guten Fußball spielen", sagt Wanchope. "Wichtig wird natürlich das erste Spiel gegen Uruguay sein." Costa Rica hat gute Individualisten in seinen Reihen, allen voran Eindhoven-Legionär Bryan Ruiz, Joel Campbell von Olympiakos Piräus oder Torhüter Keylor Navas, Klubkollege von Andreas Ivanschitz bei Levante. Er wurde schon als möglicher Courtois-Nachfolger bei Atlético Madrid gehandelt. Everton-Legionär Ovieda musste gestern wegen einer Verletzung für die WM absagen, ein harter Schlag.