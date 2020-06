England: Das Fußball-Mutterland ohne Väter

Dass die Pole Position im Liga-Ranking für das Nationalteam keine Aussagekraft hat, wird auch am WM-Kader wieder deutlich. Weil bei den Topvereinen Legionäre die Schlüsselpositionen besetzen, sind die klingenden Namen, die nicht nur echten Fußball-Insidern ein Begriff sind, im Kader von Hodgson an einer Hand abzuzählen. Lediglich Stürmer Wayne Rooney ( Manchester United) sowie die Mittelfeld-Routiniers Steven Gerrard ( Liverpool) und Frank Lampard ( Chelsea) genießen über die Insel hinaus Bekanntheit und Status. Der große Rest im WM-Aufgebot von Hogdson wird aus Spielern mit einem überschaubaren internationalen Erfahrungsschatz gebildet. 17 der 23 englischen Teamspieler kennen eine Fußball-Weltmeisterschaft bislang nur vom Hörensagen.

"Man sollte sich nicht zu sehr auf die fehlende Erfahrung konzentrieren", hält der Teamchef entgegen. "Jeder Spieler ist dabei, weil ich glaube, dass er schon jetzt gute Leistungen bringen kann." Für die Buchmacher spielen die Engländer bei dieser WM jedenfalls nur eine Nebenrolle. Wer 10 Euro auf den Turniersieg der Three Lions setzt, der erhält 340 Euro. Weil zuletzt auf der Insel immer häufiger Kritik an der Auswahl der Spieler laut geworden war, übt sich denn auch Roy Hodgson selbst in Optimismus. In reinem Zweckoptimismus. "Glaube ich, dass England die Weltmeisterschaft gewinnen kann? Ja."