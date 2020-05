Wo die Spezialisten zu Hause sind

In keiner Stadt des Weinviertels ist die Geschäftsdichte so hoch wie in Stockerau. Am Hauptplatz, dem Sparkassenplatz und der Straße dazwischen reiht sich Geschäft an Geschäft. „Wir haben 100 Geschäfte nur im Zentrum“, sagt Jürgen Tomek, Manager des städtischen Wirtschaftsvereins.

Mit publikumswirksamen Festivitäten wie dem unvergleichlichen Erdäpfelfest hat man sich über die Viertelsgrenzen hinaus einen guten Namen gemacht. Und im Advent verwandelt sich das Stadtzentrum samt der Einkaufspassage „Marktgasse“ in die Stadt der Engel. Da kommen am 14. Dezember sogar die Alpakas, um mit Kindern und Erwachsenen entspannt zu spazieren.

Aber zurück zum Einkauf. Die Marktgasse mit ihren Shops ist klein aber fein. Und in der Garage des Eventzentrums Z2000 parkt man eineinhalb Stunden gratis.

„ Stockerau hat im Gegensatz zu anderen Städten noch viele Fachgeschäfte“, sagt Tomek. Eine davon ist das Damenschuh-Geschäft „La Scapa“ von Monika Siegl. „Wir haben schicke Modelle für jeden Geschmack“, sagt Siegl und wendet sich der nächsten Kundin zu.

Ein anderer Vertreter der Fachleute ist Christian Grasser. Er betreibt am Hauptplatz das Modengeschäft „Wichtel-Mode“ – wie der Name schon verrät, Mode für die ganz Kleinen. „Wir haben uns auf die Taufe spezialisiert“, sagt Grasser. An den Stangen hängen feinste Kleidchen in verschiedenen Größen und Modellen. Die Kundschaft kommt sogar aus der Steiermark und Oberösterreich. Grasser: „Wir haben das, was man nicht überall bekommt.“