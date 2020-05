Trotz Konkurrenz kann sich Ort behaupten

Für die Kaufleute in Loosdorf, Bezirk Melk, hätte es ungemütlich werden können. Einerseits werden in der nahen Landeshauptstadt St. Pölten immer mehr Geschäfte eröffnet, andererseits versucht die noch nähere Bezirksstadt Melk mit dem Löwenpark konkurrenzfähig zu werden. Allerdings: die Katastrophe ist nicht eingetreten. In Loosdorf laufen die Geschäfte nach wie vor gut.

„Wir sind sehr zufrieden. Die Stammkunden haben uns die Treue gehalten und das ist sehr wichtig für uns“, sagt Anita Grünn vom Modegeschäft „ Don Camillo“. Gute Stimmung herrscht im Schmuckgeschäft von Renate Berger. „Es kommen auch viele Kunden aus St. Pölten zu uns, weil sie eine persönliche Betreuung sehr schätzen. Und die können wir ihnen hier bieten.“ Dass sich in der Gemeinde an der Westautobahn ständig etwas tut, dafür sorgen Marion Plank und Maria Raderer von der Loosdorfer Wirtschaft.

Als sehr erfolgreich hat sich etwa eine spezielle Card erwiesen, die in Dutzenden Geschäften akzeptiert wird und mit der Bonuspunkte gesammelt werden können. Damit kann bei weiteren Einkäufen bares Geld gespart werden. Je öfter die Karte eingesetzt wird, desto höher wird der Punktestand. „3000 Karten sind bereits weg. Das freut uns sehr“, erzählt Raderer.

Die Vorbereitungen für die nächsten Highlights laufen auf Hochtouren. So steht demnächst der Adventmarkt auf dem Programm, im Frühjahr kommenden Jahres soll wieder eine Modeschau über die Bühne gehen. Und auch die Outlet-Tage, wo Modegeschäfte die Produkte billiger anbieten, soll es wieder geben.