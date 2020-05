Shoppen mit persönlicher Note

Neunkirchen versprüht den Flair einerbesonders familienfreundlichen Einkaufsstadt. Der Hauptplatz ist autofrei, was natürlich für Kinder sehr angenehm ist“, erklärt Neo- Unternehmerin Irene Orthuber. DieGeschäftsfrau bereichert seit wenigen Monaten den Neunkirchner Branchenmix mit dem neuen Kindermodengeschäft „Carlito Kids“ (www.carlitokids.at) mitten auf dem Hauptplatz. Ob

fesche Daunenjacken oder Strampler für Babys, in dem Laden findet man modisch für Kinder von null bis 16 fast alles, was das Herz begehrt.Das Stadtzentrum war für Orthuber bei der Standortfrage ihres Geschäfts erste Wahl.