Kaufstetten: Alles nah, alles da

Manager Decker gesteht auch ein, dass in den Haupteinkaufsstraßen, wie der Wienerstraße oder dem Hauptplatz immer wieder freie Edelimmobilien gibt, die einen Zuzug qualitätsvoller Geschäft zulassen. Dass in der Bezirksstadt die Kundenfrequenzen stimmen dürften, beweisen unter anderem die aktuellen Großinvestitionen zweier Supermarktketten.

Die Position als die Einkaufsmetropole des Mostviertels ist unumstritten. Findige Kaufleute und Unternehmer halten die Pulsfrequenz der Einkaufsstadt Amstetten hoch. „Unsere Stärke ist die Breite des Angebots, in der Stadt ist alles zu bekommen, was man braucht“, ist Rudolf Decker, Obmann der im „City Club“ vereinten Kaufmannschaft überzeugt.

Dazu brummt das innerstädtische Shoppingcenter CCA (26.000 m² Verkaufsfläche) mit seinen über 70 Shops und 840 Parkplätzen an den Wochenenden wie ein Bienenhaus. Im Vorjahr wurde die neue Rekordmarke von 3,2 Millionen Besuchern aufgestellt. Auch heuer könne man nicht klagen, berichtet Center-Chef Stefan Krejci.