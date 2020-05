Familiäre Atmosphäre und viel Brauchtum

Sie wird die Perle der Berge genannt. Eingebettet zwischen Semmering und Rax hat Gloggnitz für seine bescheidene Größe ein extrem florierendes Geschäftsleben und einen ausgewogenen Branchenmix. „Wir sind so etwas wie das Einkaufszentrum des Schwarzatals“, erklären Hermine Wagner vom gleichnamigen Papier- und Geschenke-Fachhandel und Spielwarenhändler Anton Handler.

Eine Gruppe engagierter Kaufleute hat vor etwas mehr als zehn Jahren das Gloggnitzer Stadtmarketing gegründet, die Vorsitzende ist Wirtschaftskammer-Lady Waltraud Rigler. Mittlerweile ist jeder einzelne Gewerbetreibende aber auch Vereine und private Personen bei der Initiative dabei um gemeinsam etwas zu bewegen. „Unser großes Plus ist das freundschaftlich und fast schon familiäre Verhältnis zu den meisten Kunden. In so einer Stadt kennt fast jeder jeden“, schildern Irmgard Rosenbichler von der Buchhandlung Kral und Christina Geyer-Schulz von der Fleischerei Baumgartner.

Der direkte Anschluss von der Schnellstraße sowie das Gratisparken sind nur zwei Gründe, wieso die Geschäfte florieren. „Es liegt aber natürlich auch an einer Fülle von Aktivitäten“, erklärt Wagner. Veranstaltungen und Brauchtum werden groß geschrieben. Ein Highlight ist der Tag der offenen Türe am 23. und 24. November, an dem die Läden Samstag und Sonntag durchgehend geöffnet haben. Bei einem Gewinnspiel winkt als Hauptpreis ein Auto. Zehntausende Besucher ziehen Jahr für Jahr auch der Krampusrummel am 5. Dezember oder der Faschingsumzug in ihren Bann.