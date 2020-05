Familiäre Atmosphäre in der Altstadt

Viele individuelle (Handwerks-)Betriebe, wöchentliche Märkte und familiäre Atmosphäre inmitten der historischen Altstadt–dieses komfortable Einkaufserlebnis hat Krems zu bieten. „Wir wollen, dass sich unsere Kunden wohlfühlen. Daher bemühen wir uns, auf persönliche Kundenwünsche einzugehen und flexible Serviceleistungen anzubieten“, sagt Erni Breith, Obfrau der Kremser Kaufmannschaft, der mehr als 100 Mitgliedsbetriebe angehören. Stolz ist sie auf einen breiten Branchenmix, der von Elektronik über Mode, Schmuck und Buch bis hin zu Wellness und Gesundheit reicht, und auf viele, innerstädtische Handwerksbetriebe. Dazu zählen etwa ein Glaserzeuger, Buchbinder, Goldschmied, ein Uhrmacher und Schuhmacher.

Auch das kulinarische Angebot kann sich im alten Stadtteil zwischen Wiener Straße und Steiner Tor sehen lassen. Neben vielen Bioläden gibt es mehrere Fleischhauer, Konditoreien, Marillenveredler, Bäckereien und Weinhändler. Um den Konsum in der City anzukurbeln, wird in den meisten Geschäften die Kremser Stadtwährung akzeptiert. Dabei handelt es sich um einen 10-Euro-Einkaufsgutschein in praktischer Scheckkarten-Form. Damit das Einkaufserlebnis nicht zu kurz kommt, sind das ganze Jahr über zahlreiche Veranstaltungen geplant. Im Sommer gehört das touristische Großevent „Alles Marille“ zum absoluten Höhepunkt.

Auch das Simandlbrunnenfest und mehrere Einkaufsnächte locken Kunden in die Altstadt. Als besonderes Zuckerl können an den vorweihnachtlichen Einkaufssamstagen der Stadtbus und das Parkdeck „Bahnzeile“ kostenlos benützt werden.