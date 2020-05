Entspanntes Shoppen in der Altstadt

Am Hauptplatz wird gegraben, gehämmert und gebohrt. Gehwege gleichen einem Slalomlauf. Melk ist derzeit eine Großbaustelle, was manche Kaufleute nicht freut. Doch da heißt es durchhalten, weil das Ergebnis auch den Shopbetreibern zugute kommen wird: Die Bezirksstadt wird nicht nur hochwassersicher gemacht, auch der Hauptplatz bekommt ein Facelifting und soll im kommenden Jahr in neuem Glanz erstrahlen.

Die Melker Wirtschaft „Zunftzeichen“, bei der 50 Betriebe mit an Bord sind, hat nun aus der Not eine Tugend gemacht. Im Rahzmen der Aktion Baustellenhelm wird verbilligte Ware mit einem gelben Helm gekennzeichnet. Obfrau Birgit Zöchling und ihr Team sind bemüht, mit neuen Ideen Kunden zu locken. Jetzt wurde ein Weihnachtsgewinnspiel gestartet, bei dem Gutscheine im Wert von 500 Euro vergeben werden.

„Wir wollen mit dem Gewinnspiel vor allem verdeutlichen, welche tollen Geschenksideen es bei uns in der Stadt gibt“, sagt Zöchling. Die Gewinner stehen am 12. Dezember fest. Ihnen bleibt damit noch genügend Zeit, um die Gutscheine zu nützen.

Neue GeschäfteTrotz Konkurrenz wie dem Einkaufszentrum Löwenpark, gibt es zum Glück auch weiterhin Geschäftsleute, die auf die Altstadt setzen. Zöchling: „Zuletzt haben ein Bioladen und ein Wollgeschäft aufgesperrt. Beide werden von der Bevölkerung sehr gut angenommen. Darüber freuen wir uns sehr.“

Zufrieden ist auch Martina Exel, die ein Modegeschäft führt. „Wir haben viele Stammkunden“, erzählt sie. Zu kaufen gibt es unter anderem Produkte von Gerry Weber, Jones und Mac.