12/22/2014
Das Jahr in Zahlen
2,3 Millionen Ice-Bucket-Videos, 40 Jahre Mutter-Kind-Pass, 54.499 KURIER-Fotos. Was sich sonst noch über 2014 errechnen lässt.
Grafik Jahresrückblick
Grafik Jahresrückblick
Grafik Jahresrückblick
Grafik Jahresrückblick
Grafik Jahresrückblick
Grafik Jahresrückblick
Grafik Jahresrückblick
Grafik Jahresrückblick
Grafik Jahresrückblick
Grafik Jahresrückblick
Grafik Jahresrückblick
Grafik Jahresrückblick
Grafik Jahresrückblick
Grafik Jahresrückblick
Grafik Jahresrückblick
Grafik Jahresrückblick
Infografik-Team