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© KURIER Grafik

2014
12/22/2014

Das Jahr in Zahlen

2,3 Millionen Ice-Bucket-Videos, 40 Jahre Mutter-Kind-Pass, 54.499 KURIER-Fotos. Was sich sonst noch über 2014 errechnen lässt.

von Christa Breineder, Christa Schimper, Carina Tichy, Pilar Ortega, Manuela Eber

© Bild: KURIER Grafik

Grafik Jahresrückblick

© Bild: KURIER Grafik

Grafik Jahresrückblick

© Bild: KURIER Grafik

Grafik Jahresrückblick

© Bild: KURIER Grafik

Grafik Jahresrückblick

© Bild: KURIER Grafik

Grafik Jahresrückblick

© Bild: KURIER Grafik

Grafik Jahresrückblick

© Bild: KURIER Grafik

Grafik Jahresrückblick

© Bild: KURIER Grafik

Grafik Jahresrückblick

© Bild: KURIER Grafik

Grafik Jahresrückblick

© Bild: KURIER Grafik

Grafik Jahresrückblick

© Bild: KURIER Grafik

Grafik Jahresrückblick

© Bild: KURIER Grafik

Grafik Jahresrückblick

© Bild: KURIER Grafik

Grafik Jahresrückblick

© Bild: KURIER Grafik

Grafik Jahresrückblick

© Bild: KURIER Grafik

Grafik Jahresrückblick

© Bild: KURIER Grafik

Grafik Jahresrückblick

© Bild: Jeff Mangione

Infografik-Team

| Stand: 12/22/2014, 18:00