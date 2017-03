Immer mehr Marken springen auf den Trend zu kurvigen Models auf. Bekanntestes Gesicht dieser Bewegung: Model Ashley Graham, die auf Instagram stolz ihre Cellulite zeigt . Mit Größe 48 gehört sie derzeit zu den meistgebuchten Laufsteg-Schönheiten. Auch die Modekette Zara ruft aktuell Kundinnen dazu auf, ihre Kurven zu lieben – und erntet dafür nun einen Shitstorm.

Auf der Suche nach den Kurven

Denn auf dem Plakat der neuen Kampagne, welches eine Twitter-Nutzerin auf ihrem Account teilte, sind zwei Models mit verschwindend geringen Kurven zu sehen. Darunter schrieb die Frau: "Ihr wollt mich doch verarschen, Zara." Innerhalb kürzester Zeit wurde das Foto über 8.000 Mal geteilt und diskutiert.

You have got to be shitting me, Zara. pic.twitter.com/tiOsJv5AVy — Muireann O'Connell (@MuireannO_C) 28. Februar 2017

"Das sind Dinge, die meine 15-jährige Tochter glauben lassen, dass sie mit einer Größe 36 zu dick ist", schrieb eine besorgte Mutter.

*sigh* this is the sort of thing that makes my 15 year old, size 8 daughter think she's fat. https://t.co/shnA2zhEIi — Mrs VB (@MrsVB) 28. Februar 2017

"Natürlich sind alle Körper schön. Aber das soll eine kurvige Figur sein? Ernsthaft?", schrieb eine andere Frau. Ein Mann postete ein Bild von Essstäbchen und kommentierte das Foto mit "Liebe deine Kurven".

All bodies are beautiful of course, but this is a curvy figure? Really? https://t.co/plg8KlJ0uw — PeaceLoveVintage (@Emma_Hobbsie) 28. Februar 2017

While I appreciate that smaller women can be curvy, the impact this is going to have on young girls is not going to be positive. https://t.co/LOTCTLMKe6 — Deborah Stuttard (@TheGreedyGirl) 28. Februar 2017

Von Zara gab es zur Kritik bisher keine Stellungnahme.