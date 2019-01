Wiener Friseure: Welche Ballfrisuren heuer im Trend liegen

In Sachen Ballkleid hat sich wiederum Christine Wegscheider in der Wiener Mühlgasse im 4. Bezirk etwas einfallen lassen. In ihrem Frisiersalon gibt es jetzt auch eine Plattform, genannt Luxuspuppe, wo man sich Kleider, Schmuck, Taschen und Schuhe ausborgen kann.

Wegscheider: "Wenn ich mir ein Kleid nicht kaufen muss, das mir auch in drei Jahren noch gefallen soll, kann ich viel mutiger schon allein bei der Auswahl der Farbe sein." Was ihr Kundinnen schon bestätigt haben. Ihr Anspruch an die Frisur heuer: "Ich habe es gerne gewellt, gelockt und offen. Es muss nicht gesteckt werden. Auch bei kurzem Haar geht sich ein mondäner Stil aus."