Puffärmel & Co: Die Ballrobe im Wandel der Zeit

Gewandelt haben sich dagegen die Frisuren der Frauen: In den 1920ern kam der berühmte Bubikopf auf, in den 30ern wurde das Haar in glänzende Wellen gelegt. Während es in den 1950er- und 1960er-Jahren wichtig war, dass die Frisur möglichst korrekt saß, konnten die Haare in den 70ern offen getragen werden.

Auch die Stoffe, aus denen die Ballkleider genäht wurden, änderten sich im Lauf der Zeit, sagt Karner. Früher wurde schwere Seide oder Spitze getragen, heutzutage bestehen die Roben oft aus synthetischen Stoffen.

Heuer sind übrigens weit schwingende Röcke mit einem zierlichen Oberteil im Trend. Während in den vergangenen Jahren auf Spitze, Pailletten und Opulenz gesetzt wurde, sind heuer auch gemusterte Stoffe in Mode. Hoch im Kurs stehen Silber-, Bronze- und Goldtöne. Lange Haare werden in dieser Saison besonders gerne in einem Chignon im Nacken getragen.