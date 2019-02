Wie steht es um die Modewelt nach Karl Lagerfeld?

Weibliche Zukunft

Eine Frau tritt jetzt das Erbe des am Dienstag verstorbenen Exzentrikers an. Das französische Modehaus ernannte bereits wenige Stunden nach seinem Ableben Virginie Viard zur Nachfolgerin. Die Leiterin des Kreativstudios von Chanel arbeitete mehr als 30 Jahre lang Seite an Seite mit dem Genie. Ob sie ihre Entwürfe auch an kurvigen Models präsentieren wird, werden die kommenden Fashion Weeks zeigen. Dort fehlt mit Karl Lagerfeld ab sofort einer der wichtigsten Namen, den die Modewelt jemals hervorgebracht hat.