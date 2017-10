Die Missbrauchs-Vorwürfe gegen Harvey Weinstein gehen derzeit um die Welt. Auch Hollywood-Größen wie Angelina Jolie und Gwyneth Paltrow haben nun erstmals über ihre negativen Erfahrungen mit dem Filmproduzenten gesprochen. Ausgerechnet Donna Karan, eine der berühmtesten Designerinnen der Welt, hat den 65-Jährigen nun in einem Interview mit der Daily Mail verteidigt.

Ihrer Meinung nach müssten sich einige Frauen fragen, wie sie sich in der Öffentlichkeit präsentieren. "Nach was fragen wir? Fragen wir danach? Indem wir all unsere Sinnlichkeit und all unsere Sexualität präsentieren?", sagte Karan am Rande der CinéFashion Film Awards in Los Angeles. Bereits bei der Erziehung der Kinder müsse es darum gehen, wie sie sich anziehen und tanzen.

"Ich denke nicht, dass es nur Harvey Weinstein ist. Ich denke, dass wir auf ein Problem blicken, das noch viel tiefer geht", fügte die US-Modemacherin hinzu. Es gehe darum, wie sich Frauen kleiden und was sie mit ihren Äußerlichkeiten auslösen würden. "Nach was fragen sie? Ärger".

Auf Twitter meldete sich daraufhin US-Starkoch Anthony Bourdain zu Wort, der eine Donna Karan-Kampagne postete, auf der eine junge Frau mit Strapsen zu sehen ist. "An Donna Karan. Wieviele 17-Jährige hast du so eingekleidet, damit sie, laut deinen Worten, 'danach fragen'?", schrieb er darunter.

To @dkny How many seventeen year olds have you dressed like they are, in your words, "asking for it "? https://t.co/oYyO9tfFKz pic.twitter.com/Fck0h5m13R