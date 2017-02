Warum man Ugg Boots ohne Socken tragen sollte

Kuschelig weich und herrlich warm - Ugg Boots gehören für viele zum Winter wie der Punsch auf den Christkindlmarkt. Bei der Frage nach der richtigen Tragetechnik scheiden sich jedoch die Geister. Mit oder ohne Socken? Zumindest der Hersteller ist von Letzterem überzeugt.

Wärmeeffekt maximieren

Das in den Kultschuhen verwendete Schaffell soll die Füße nicht nur warm halten, sondern auch temperaturausgleichend wirken. Funktionieren soll dies dank der natürlichen thermostatischen Eigenschaften, die die Körpertemperatur konstant halten. Deshalb empfiehlt der Hersteller, barfuß in die mit Fell gefütterten Stiefel zu schlüpfen, damit die Polsterung und der Wärmeeffekt maximiert werden.

In der Theorie klingt die Idee von nackten Füßen in fellgefütterten Boots ganz gut. Bei der Umsetzung in der Praxis kommt es vor allem auf die Tragedauer und -frequenz an. Werden die Stiefel nur auf dem Weg ins Fitnesscenter oder beim Gassigehen mit dem Hund getragen, muss man sich noch keine Gedanken um Hygiene machen. Wer fast täglich in die mit Fell gefütterten Stiefel steigt, dürfte - genau wie bei gefütterten Hausschuhen - dennoch irgendwann ein Geruchsproblem bekommen. Letztendlich bleibt die Entscheidung für oder gegen Socken eine der persönlichen Vorliebe.