Wann Haarewaschen alleine nicht mehr reicht

Eine Frau mit perfekt geföhnten, fast schon unwirklich glänzenden Haaren, lächelt in die Kamera, in der Hand hält sie eine Tube Conditioner. Seit Jahrzehnten wird Frauen auf diese Weise ein buntes Potpourri an Shampoos, Spülungen, Masken und Leave-in-Produkten für schönes, gesundes Haar angepriesen.

Das oberste Gebot der Haarpflege lautete bisher: Die Spitzen müssen mit allen Mitteln vor Spliss geschützt werden. Doch der Fokus der Beautyindustrie hat sich jüngst verlagert. Kosmetikmarken werben seit geraumer Zeit mit speziellen Pflegeprodukten für die Kopfhaut. Denn, so das Versprechen der Marketing-Experten, wer sich um seine Kopfhaut kümmert, kann sich dauerhaft über schöneres Haar freuen.