Top oder Flop? Heidi Klum heiratete im Puffärmel-Brautkleid

Am Samstag war er endlich soweit: Unter der italienischen Sonne gab Heidi Klum ihrem Tom Kaulitz auf einer Yacht vor Capri da Ja-Wort. Gefeiert wurde mit 120 Gästen auf der "Christina O". Paparazzi konnten, obwohl das Model und der Musiker sie mit Wasserwerfern von ihrer Arbeit abhalten wollten, aus ihren kleinen Booten ein paar gute Schnappschüsse von Heidis Hochzeitskleidern machen.

Zwischen Spitze und Puffärmeln

Die 46-Jährige hatte gleich mehrere weiße Kleider mit an Board gebracht. Für ihre Pre-Party, die am Freitag stattfand, fuhren Heidi und Tom von der Yacht in einem kleinen Boot zum Restaurant Il Riccio.

Die vierfache Mutter entschied sich für ein Spitzenkleid, das mit einem Gürtel mit Glitzerschnalle versehen war. Um eine Maßanfertigung handelte es sich nicht. Heidi hatte die Luxus-Kreation aus der aktuellen Kollektion von Alessandra Rich ausgesucht. Kostenpunkt: 2.500 Euro. Dazu stylte das Topmodel seine Haare im Messy Look und trug kaum Make-up.