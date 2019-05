Sophia Thiel bricht Schweigen auf Youtube: "Brauche Zeit für mich"

In dem aktuellen Video sagt Thiel, dass sie nicht damit gerechnet habe, dass ihre Aktivitäten dort einen solchen Verlauf nehmen würden. Es sei ihr immer ein Anliegen gewesen, jungen Frauen und Mädchen zu helfen. Die Aufmerksamkeit für ihr Tun habe sie am Anfang positiv überrascht und sie sei über diese Entwicklung mehr als dankbar. Es gebe jedoch immer zwei Seiten einer Medaille. Vieles sei auf sie in der jüngsten Vergangenheit reingeprasselt, "und ich kam gar nicht mehr hinterher."

Sie habe im vergangenes Jahr ein extrem hohes Arbeitspensum gehabt, der Druck, immer präsent zu sein und frischen Content zu produzieren, sei groß gewesen. In erster Linie habe sie sich immer als Athletin gesehen, doch dann seien immer mehr Aufgaben dazu gekommen. "Es fiel mir immer schwerer, alles gleichzeitig zu meistern. Den Spagat zwischen Athletin, Fitnessmodel und Onlinetrainerin, Person des öffentlichen Lebens und Influencerin zehrte immer mehr an meinen Energiereserven", erzählt Thiel in dem Video.

Starke Figurschwankungen

Zudem sei sie nicht von Natur aus schlank und müsse immer konsequent auf ihre Ernährung achten und diszipliniert sein. Essen bedeute für sie auch Dinge wie Liebe, Zusammenhalt und Verbindung und sei schon immer etwas gewesen, das in ihrer Familie sehr zelebriert wurde. "Wenn ich dann gestresst bin, ist Essen in solchen Moment meine größte Schwäche. Dadurch entsteht leider ein Teufelskreis", sagt Thiel. Wenn sie zunimmt, dann entsteht ein Druck, der an den Figurschwankungen in den vergangenen Jahren erkennbar sein.

Von der Leichtigkeit, mit der sie ihre Karriere gestartet hatte, sei nicht mehr viel übrig geblieben, obwohl sie das, was sie tut, nach wie vor liebt. "Mir ist es in letzter Zeit immer schwerer gefallen, die Sophia zu sein, die ich eigentlich bin und genau dafür will ich mir in den nächsten Monaten Zeit nehmen", sagt Thiel. Sie brauche etwas Zeit für sich selbst. „Um das Erlebte sacken zu lassen und zu realisieren. Ich will meine Energiereserven wieder aufladen, Kraft tanken und wieder in Balance und Einklang mit mir selbst kommen." Am Ende des Videos bedankt sich Thiel bei ihren Fans, die sie bis jetzt begleitet haben und an sie glauben. "Jeder hat doch irgendwie sein Päckchen zu tragen. Brauche Zeit, um zu mir zurückzufinden."