Wie eine der größten Fitness-Influencerinnen ihren Ruf ruiniert

Fotos von der Veranstaltung zeigen eine ganz andere Sophia Thiel. Mit deutlich runderem Gesicht und einem kaschierenden Wickelkleid wurde die 24-Jährige an diesem Abend abgelichtet. Warum sich die hübsche Blondine so nicht auf Instagram zeigen möchte? Darüber lässt sich nur mutmaßen.

Thiel scheint um ihre Karriere zu fürchten. Die beginnt 2012. Damals wiegt sie 80 Kilogramm, will abnehmen - und dokumentiert ihre Erfolge im Internet. Sie findet so viele Anhänger, dass sie schließlich einen Fitness-Channel startet. Sie coacht andere Abnehmwillige auf YouTube, schreibt ein Bestseller-Kochbuch und bringt schließlich ihr eigenes Fitness-Magazin auf den Markt.

Falsche Message

Ihr Image der ultrasportlichen, muskelbepackten Frau will die Fitness-Bloggerin nun scheinbar mit aller Kraft schützen. Doch genau das Gegenteil scheint zu passieren. Unter ihren Postings häufen sich Kommentare enttäuschter Fans, die nicht verstehen, warum Thiel nur alte Fotos von sich veröffentlicht.

"Es ist echt nicht schlimm und das passiert jedem von uns. Aber, dass du alte Fotos postest, mit ultradurchtrainiertem Körper, obwohl jeder weiß, dass du viele Kilos zugenommen hast, zeigt mir, dass du leider nicht zu deinen neuen 'Kurven' stehen kannst und noch schlimmer, dass du uns alle anlügst. Ein Vorbild für die jüngeren Generationen bist du deshalb definitiv NICHT. Nicht, weil du zugenommen hast, sondern weil es nicht ehrlich ist, wie du dich darstellst im Moment", schrieb kürzlich ein Follower.

Ein anderer vermutet pure Geldgier hinter dem Verschleiern von Tatsachen: "Klassiker: Bild aus dem Vorjahr + Werbung. So wird Sophia bis zur Rente in Topform bleiben und ihre Sachen an die Fans verkaufen."