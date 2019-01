So sieht die diesjährige Opernball-Tiara aus

Haare: Gewellt wie der Rhein-Fluss

Die Frisuren der Debütantinnen wird der Wiener Friseursalon Steinmetz-Bundy zaubern. Auch Hannes Steinmetz lässt sich für das Styling vom Thema "Rheingold" und besonders von der Rheintochter Wellgunde inspirieren. Gleichzeitig soll der Look eine Hommage an Donatella Versace sein und deren charakteristischen Mittelscheitel als zentrales Element übernehmen.

Die moderne Interpretation der Wellgunde zeigt sich, passend zum Rhein-Fluss, in gewelltem, hochgestecktem Haar in natürlicher, fließender Bewegung. "Dass Donatella Versace die Swarovski-Tiara 2019 entworfen hat, kommt mir sehr entgegen, da ich in Wien schon einige Versace-Modeschauen frisiert habe und den Stil gut kenne", so Friseurmeister Steinmetz.