Wer auf dem Wiener Opernball 2019 sein Comeback feiert

Drei Jahre blieb die unermüdliche Charity-Lady Jeannine Schiller dem Wiener Opernball fern – es fehlte der passende Partner für diese Nacht. Ihr Ehemann Friedrich Schiller ist nie dabei, muss aber selbstverständlich mit dem Walker einverstanden sein. „Mein Lieblingsbegleiter war immer Thang de Hoo, aber der ist dann in die Schweiz gezogen“, so Schiller.

Jetzt ist der Designer wieder zurück in Österreich und bereit für den Ball der Bälle. Und er werkt natürlich fleißig am Kleid von La Schiller. Drei Modelle wurden schon einmal probiert – die letzte Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. „Das Kleid muss ja zum Typ passen. Ich bin extravagant, was manchen gefällt und manchen nicht. Jeder hat da seine eigene Linie.“