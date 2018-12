Gute Figur: Was man unter dem Ballkleid anziehen sollte

Während in Kaufhäusern und Einkaufsstraßen noch die letzten Weihnachtsgeschenke besorgt werden, brummt das Geschäft auch an anderer Stelle. Wer an der Ballsaison, die traditionell im Herbst beginnt und mit dem Wiener Philharmonikerball am 24. Jänner einen ihrer Höhepunkte hat, teilnimmt, braucht spätestens jetzt das passende Outfit.

Bei der Kleideranprobe gilt: Unbedingt die Ballschuhe mitnehmen um zu sehen, wieviel noch gekürzt werden muss. Änderungen dauern im Schnitt eine Woche, sollten also rechtzeitig in Auftrag gegeben werden. Zudem sollte die Kreation auf ihre Bewegungsfreiheit geprüft werden – schließlich soll ein schwungvoller Walzer nicht am zu engen Kleid scheitern.