"Alles Oper": Anna Netrebko singt bei der Opernball-Eröffnung

Wie in den Jahren zuvor werden sich am Ballabend Zitate aus berühmten Opern wie ein roter Faden durch das ganze Haus ziehen. Ein Schwerpunkt ist heuer auch der 150. Geburtstag der Staatsoper, der in verschiedenen Themen einfließen wird.

Langjährige Zeremonienmeister ist nicht mehr dabei

Die wohl größte Neuerung ist ein Personalwechsel: Der langjährige Zeremonienmeister des Balles, Roman Svabek, ist nicht mehr mit dabei ist. Für die Eröffnungs-Choreografie und die beliebten Quadrillen ist heuer die oberösterreichische Tanzschule Santner verantwortlich. "Wir haben schon eine Menge an Ideen", sagten die Geschwister Maria und Christoph Santner im Vorfeld. Für die beiden wird es eine doppelte Premiere: Aufgrund ihrer - stets zeitnahen - Teilnahme an der ORF-Sendung "Dancing Stars" konnten sie den Ball noch nie besuchen.