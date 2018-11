Schlechter Umsatz: H&M stellt Untermarke Cheap Monday ein

Neben Eigenmarken wie & other stories und COS führt der schwedische Modekonzern H&M seit 2006 auch die günstige Jeanslinie Cheap Monday. Wie die Gruppe nun in einer Aussendung bekanntgab, wird letztere eingestellt.

80 Mitarbeiter betroffen

Es habe große Herausforderungen aufgrund immenser Veränderungen im Zuge der Digitalisierung der Modeindustrie gegeben. Man müsse das Business stetig ausbauen und entscheiden, in was man investieren wolle, heißt es in der Aussendung.