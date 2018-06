Nach Beschwerden: H&M ändert seine Größenangaben

Einkaufen kann ein frustrierendes Erlebnis sein, vor allem wenn man partout nicht in Kleidungsstücke in der eigenen Konfektionsgröße passt. So erging es in den vergangenen Jahren zahlreichen H&M-Kundinnen, die sich über die verhältnismäßig eng sitzende Mode ärgern mussten. In den sozialen Medien wurden wütende Postings mit Schnappschüssen aus der Umkleidekabine geteilt, die zeigten, dass die schwedische Modekette im Vergleich zu anderen Marken deutlich kleiner ausfiel - und sie beispielsweise statt einer Größe 36 eine 40 kaufen mussten.

Falsch umgerechnet

"Ich finde es einfach enttäuschend, dass bei H&M die Größen so stark variierten", sagte Kundin Samantha Bell in einem Interview mit The Independent, nachdem sie sich auf Twitter mit Fotos von H&M-Hosen beschwert hatte.