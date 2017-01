Prinz George: Kostspielige Uniform für die Schule

Ab kommendem Sommer wird Prinz George die Vorschule in Großbritannien besuchen. Weil es als Sohn von Prinz William und Herzogin Kate natürlich nicht irgendeine Bildungsstätte sein kann, wurde die elitäre Wetherby Pre-Prep-School in London ausgesucht. Dort ist das Tragen von Schuluniformen Pflicht. Für deren Anschaffung müssen Eltern tief in die Tasche greifen.

Rund 1000 Euro für Schuluniform

Sommeruniform, Winteruniform, Sportbekleidung und einige Accessoires gehören zur modischen Grundausstattung der Kinder. Pullover für 40 Euro, Polo-Shirts für umgerechnet 18 Euro sind erst der Anfang. Für einen Tweedblazer gibt man laut dem Magazin Daily Star ungefähr 130 Euro aus.

Foto: REUTERS/POOL

Insgesamt 30 Kleidungsstücke und Accessoires müssen besorgt werden, das kostet schätzungsweise 700 Euro. Eine Mitarbeiterin der Modemarke Perry, bei der viele Eltern einkaufen, verriet, dass einige Stücke in doppelter Ausführung gekauft werden. Fazit: Mit rund 1000 Euro kann gerechnet werden.

Für William, Kate und die anderen Eltern, die ihre Kinder auf diese Schule schicken, dürften diese Ausgaben in Anbetracht der jährlichen Schulkosten von über 22.000 Euro pro Jahr eine Kleinigkeit sein.