"My first bra" steht auf den Etiketten der neuesten BHs von Primark geschrieben, die für Mädchen ab sieben Jahren gedacht sind. Muss das sein? Zahlreiche Eltern zeigen sich über die Produktidee des britischen Unternehmens entrüstet. "Ich bin schockiert, dass Primark gepolsterte BHs für Mädchen zwischen sieben und 13 verkauft!", schrieb eine Frau unter ein Foto der Unterwäsche. "Schämt euch", schrieb ein anderer Twitter-Nutzer.

Wieso kleine Mädchen gepolsterte BHs brauchen, versteht auch so mancher Mann nicht. "Ich sehe, dass Primark gepolsterte BHs für Siebenjährige verkauft. So schlimm das auch ist, die Eltern die sie für ihre Kinder kaufen, sind sogar noch schlimmer", schrieb er. "Ernsthaft Primark?", fügte eine weitere Frau hinzu.

Horrified that @Primark are selling padded bras to children aged between 7-13! #Toomuchtoyoung #Children #sexualisation pic.twitter.com/bWTqD999n7