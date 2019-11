Personal Shopperin: "Ausverkauft" existiert für sie nicht

"Shortest Horror Story Ever: Sold Out" – ein Spruch, der in den sozialen Medien häufig dann von Modefans gepostet wird, wenn sie wieder einmal ein Kleidungsstück nicht ergattern konnten, weil es innerhalb kürzester Zeit überall ausverkauft war. Für viele im wahrsten Sinne des Wortes der blanke Horror. Für Gabriel Waller der Beginn ihrer Arbeit.

Die Australierin ist Personal Shopperin der etwas anderen Art. Während die meisten ihrer Kollegen gemeinsam mit Kunden einkaufen gehen, hat sich Waller auf das Finden ausverkaufter oder sehr seltener Luxusartikel spezialisiert.