Traum-Looks: Was ein Topmodel anzieht, wenn es am Strand heiratet

Bei 29 Grad und strahlendem Sonnenschein feierte Victoria's Secret-Model Devon Windsor am vergangenen Wochenende ihre Hochzeit auf St. Barths. Die Laufstegschönheit und ihre große Liebe Johnny Barbara, mit dem sie seit 2016 zusammen ist, luden 300 Freunde und Familienmitglieder zu den Feierlichkeiten, die gleich mehrere Tage dauerten, auf die Trauminsel ein.

Eine luxuriöse Angelegenheit - auch in puncto Outfits. Am Tag vor der Hochzeit begrüßten Devon und Johnny ihre Gäste im Fünf-Sterne-Luxus-Hotel "Manapany", wo die Braut in einem Spitzen-Bikini mit Rüschen-Schleppe vorfeierte.