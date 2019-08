Das waren die schönsten Brautkleider & Hochzeitslocations 2019

Niemand hatte mehr Stars geladen

Marc Jacobs und sein Freund Char Defrancesco haben am 6. April in New York zur großen Hochzeitssause geladen und wirklich alles was Rang und Namen in der Modewelt hat, versammelte sich dafür im "The Grill Room".

Vogue-Chefin Anna Wintour kam ebenso wie Kate Moss, Naomi Campbell, Gigi und Bella Hadid, Anna Sui, Christy Turlington, Debbie Harry, Emily Ratajkowsk, Justin Theroux, Rita Ora oder Kaia Gerber. Insgesamt wurde mit 700 Gästen auf die Ehe des Party-Paares angestoßen.

Die Hochzeitsanzüge stammen natürlich von Jacobs selbst, von Gucci-Boss Alessandro Michele ließ sich Marc Jacobs Schuhe maßanfertigen. Außerdem gab es für das Paar Pinguin-Anstecker aus Diamanten und Onyx - ein Geschenk von Fabio Zambernardi, Design-Chef von Prada. "Pinguine haben nur einen Partner fürs Leben. Ein großartiges Beispiel für Ergebenheit und Treue", so Jacobs über die edlen Anstecker.