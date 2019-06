Mario Götze: Romantische Hochzeit auf Mallorca

Bereits kurz vor der Hochzeit hatte Ann-Kathrin gegenüber der Vogue verraten, dass ihr Brautkleid von Berta sei, einer Designerin aus Israel.

"Ich war vor 2 Jahren in Los Angeles für einen Job und bin dort zu Saks am Rodeo Drive gegangen. Dort war zufällig eine Brautmodenaustellung und ich habe mich sofort in das Kleid verliebt. Es stand direkt im Eingang an einer Puppe. Ich bin ein Mensch, der sehr schnell Entscheidungen treffen kann und obwohl ich immer eine andere Art von Kleid haben wollte, habe ich mich sofort für dieses entschieden", so die 29-Jährige.

Beim Make-up und der Hochzeits-Frisur legte Annn-Kathrin selbst Hand an. "Ich möchte, dass Mario mich an unserem Tag anschaut und die Ann-Kathrin sieht, die er immer sieht", verriet sie im Vorfeld der Trauung der Vogue.