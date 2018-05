Mario Götze & Ann-Kathrin Brömmel haben heimlich geheiratet

Still und heimlich sollen BVB-Fußballer und seine Verlobte Ann-Kathrin Brömmel einander das Jawort gegeben haben. Laut Bild haben sich der Kicker und das Model am Montag, den 7. Mai, beim Standesamt in Düsseldorf getraut.

Götze traut sich im kleinen Kreis

Die Trauung, bei der nur die Familie anwesend war, habe um 13 Uhr stattgefunden. Götze habe einen dunklen Anzug mit weißem Einstecktuch getragen. Die Braut soll sich in einem weißen Zweiteiler bestehend aus Rock und Oberteil haben. Wenige Tage vor der Hochzeit hatte Brömmel bereits einen kleinen Vorgeschmack auf ihren großen Tag auf bei einem exklusiven Brautshooting mit der Bunte gegeben.