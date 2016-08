Am 17. September heißt es am Münchner Oktoberfest wieder 'O'zapft is'. Fünf Tage später startet Wien in die Wiesn-Saison. Auch wenn sie für den Einlass ins Festzelt nicht verpflichtend ist: Ohne Tracht ist für viele das kollektive Biertrinken und Brezn-Essen nur der halbe Spaß. Während sich Frauen den Kopf über die Dirndl-Farbe und-Länge zerbrechen, ist die Angelegenheit bei Männern einfacher. Doch auch hier gibt es viel Spielraum für modische Fettnäpfchen, wie Marina Melzer vom Trachtenspezialisten Meindl weiß.

Hirschleder als Nonplusultra

"Eine gute Lederhose sollte nicht unter 200 Euro kosten", sagt die Expertin im Gespräch mit dem KURIER. "Was preislich darunter liegt, ist qualitativ minderwertig." Zu günstigen Lederhosen-Sets inklusive Hemd und Schuhen rät Melzer nur jenen, die einen einmaligen Besuch auf dem Fest planen.

Die saftigen Preise bei Trachtenhändlern würden nicht von ungefähr kommen. Vor allem die Arbeitszeit und das Material kosten bei der Herstellung viel. Bei letzterem gilt Hirschleder als Nonplusultra. "Es ist weich und wirkt temperaturausgleichend", schwärmt sie. "Es wärmt im Winter und kühlt im Sommer."

Foto: 4FR/istockphoto

Bitte knapp sitzend kaufen

Oberstes Gebot beim Kauf einer Lederhose: "Immer anprobieren!", rät Melzer. "Jeder Mann hat eine andere Figur und braucht dementsprechend ein anderes Modell." Da das Leder durch die Körperwärme nachgebe, müsse die Hose beim Kauf knapp sitzen. "Man muss sich natürlich noch hinsetzen können." Wenn der Trachtenklassiker bereits in der Umkleidkabine locker sitzt, sollte eine Nummer kleiner anprobiert werden. Größtes Faux-pas: "Wenn der Schritt fast bis zum Knie hängt. Das sieht einfach furchtbar aus."

Foto: sebastian-julian/istockphoto

Ob mit oder ohne Hosenträger - das bleibt jedem Mann selbst überlassen. "Die Version mit Trägern ist natürlich die traditionellere, jedoch greift vor allem die jüngere Generation häufig nicht darauf zurück. Auch bei der Frage ob es das klassische Hemd oder lieber ein cooles T-Shirt als Kombinationsteil sein soll, sieht es die Expertin locker. Nur einen Trend wird man in der Trachtenwerkstatt Meindl nicht so schnell finden: "Wir machen keine Totenkopf-Stickereien oder -Knöpfe. Es muss einfach Grenzen geben."

Wer häufiger als ein Mal pro Jahr zur Lederhose greift und in ein besonderes Modell investieren möchte, kann zur handgestickten Lederhose greifen. Die aus Hirschleder gefertigten Versionen haben jedoch ihren Preis: Ab 1300 Euro ist man dabei.