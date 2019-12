Modetrend: Wenn Stars das Haus in Unterwäsche verlassen

Zugegeben, es war kein alter verwaschener Büstenhalter, den Kaia Gerber Anfang der Woche zu den Fashion Awards in London ausführte. Die Tochter von Cindy Crawford war einer der vielen Stargäste bei der Verleihung der Modepreise und entschied sich für ihren Auftritt auf der Bühne (den roten Teppich ließ sie aus) für den Dessous-Look.

Die 18-Jährige führte in der Royal Albert Hall ein sogenanntes Bra Top, also eine Mischung aus BH und Oberteil, aus. Die verzierte Kreation des Modehauses Loewe kombinierte das Model zu einem weißen transparenten Spitzenrock von selbigem Label. Kleine Creolen und kniehohe Wildlederstiefel komplettierten den Look.