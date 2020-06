Modemustdosache “Culottes: Hot or not?

Eins der schwierigsten Kleidungsstücke der Welt: die weite Dreiviertelhose. Kann super ausschauen oder total in die, äh, Hose gehen. Seit Raf Simons die “ Culottes” für Dior aus dem Fashionarchiv ausgemottet hat, werden wir ihnen wohl in nächster Zeit öfter am Red Carpet begegnen. Die ersten beiden modemutigen “Culottistinnen” waren Leelee Sobieski und Jennifer Lawrence bei der Dior Autumn 2013 Couture Show. Unsere Wertung: Leelee = HOT, JLaw = NOT!!

1. Die Haare: Leelees sleeke Aufsteckfrisur lässt Jennifers fettige Schnittlauch-Otto-Locken ziemlich müd aussehen.

2. Das Gesicht: Klassisches Make-up mit roten Lippen passt einfach besser als Prolo-Shades.

3. Bauchfrei? Warum??? Noch dazu mit dem schweinderlrosa Gardinen-Top?

4. Der Glitzerstreifen macht die eleganteste Culotte zur XL-Jogginghose. Sorry, Raf.’

5. Beschwingtes Knickebein, immer top!