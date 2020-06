James Franco duftet für Gucci

Ist der offizielle Franco-Backlash jetzt vorbei? Darf man ihn wieder gut finden? Egal, wir tuns auf jeden Fall.

Und Gucci auch. James Franco ist das Testimonial des neuen “Made To Measure”-Parfums, das am Montag bei der Menswear Fashion Week in Mailand präsentiert wurde.

Was bei einem Parfum “Made To Measure”, also maßgeschneidert, sein kann? No idea.

Warum man sich für Franco entschieden hat, ist dagegen sonnenklar: Der ist nämlich seit Oktober 2011 (WIR haben damals berichtet, bitteschön) das Werbegesicht der Gucci-”Made To Measure”-Linie, maßgeschneiderte Anzüge ab ca. 2.200 Euro, die Kunden können aus 178 möglichen Farb- und Stoffkombinationen wählen.

Gilt das jetzt auch fürs Parfum? Jesses [:-)]