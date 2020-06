Oh, Diana! Naomi Watts ist Lady Di

Auf den Tag genau vor einem Jahr haben wir das erste Foto von Naomi (mit falscher Nase) als Diana gepostet, jetzt gibts endlich den Trailer zu “Diana”!

Oliver Hirschbiegel hat sich in seinem Biopic auf die letzten beiden Lebensjahre von Di konzentriert, als sie ihre Kampagne gegen Landminen startete und im britisch-pakistanischen Chirurgen Hasnat Khan (angeblich) die Liebe ihres Lebens gefunden hatte.

Leider ist im Trailer Watts’ Stimme nicht zu hören, hätte uns interessiert, wie sie als Australierin, nach 6 Wochen intensivstem Sprachcoaching, den Original-Diana-Akzent hinbekommt.

In Großbritannien kommt “Diana” am 20. September ins Kino, in Deutschland am 9. Jänner 2014, für Österreich ist noch kein Startdatum bekannt.