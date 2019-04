Michelle Obama zeigt, wie ein Hosenanzug zum Mode-Statement wird

Mittwochabend trat die 55-Jährige in der Royal Arena in Kopenhagen auf - und entschied sich passenderweise für einen Entwurf eines dänischen Labels. Obama betrat die Bühne in einer lachsfarbenen Kombination von Stine Goya, die mit glitzernden Applikationen verziert war. Dazu kombinierte die Ehefrau von Barack Obama bronzefarbene Pumps und grünen Nagellack.