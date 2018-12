Glitzer-Stiefel & Gelb: Michelle Obama lässt es modisch krachen

In den vergangenen Wochen bewarb Michelle Obama im Zuge einer Promotour ihr Buch "Becoming". Am Mittwoch gab es im New Yorker Barclay Center den letzten Termin. Bei diesem interviewte Stilikone Sarah Jessica Parker die ehemalige First Lady. Seit dem Ende der Amtszeit von Barack Obama vor knapp einem Jahr nützte Michelle ihre neue Freiheit nicht nur, um eine Biographie zu schreiben. Auch modisch traut sich die 54-Jährige außerhalb des Weißen Hauses mehr denn je.

Weißes Haus als Plattform für junge Designer

Für ihren Auftritt entschied sich Obama für ein knallgelbes Seidenkleid von Balenciaga. Das eigentliche Statement setzte sie jedoch mit den Schuhen: Glitzernde Overknee-Stiefel mit hohen Absätzen. Kosten für die auffälligen Treter, ebenfalls von Balenciaga: Rund 3500 Euro. Im Vergleich zu ihr wirkte Sarah Jessica Parker in ihrem dunklen Paillettenkleid fast schon unauffällig.