Michelle Obama: So stylish sieht ein Hosenanzug aus Denim aus

Vor wenigen Tagen hat Michelle Obama ihre Promotour begonnen, um ihre Memoiren "Becoming Michelle: Meine Geschichte" zu bewerben, in denen sie unter anderem erstmals über ihre Fehlgeburt spricht (mehr dazu). Diese Woche besuchte die Ehefrau von Barack Obama die Whitney Young Magnet High School, in der sie selbst Schülerin war und traf sich mit 21 Schülerinnen zu einem Gespräch.

Mit Mode auf wichtige Themen lenken

Für diesen Anlass entschied sich die 54-Jährige für einen Hosenanzug aus Jeansstoff von der Schweizer Luxusfirma Akris. Dazu kombinierte die ehemalige First Lady eine farblich perfekt auf den Zweiteiler abgestimmte Bluse und graue Pumps.